جامعة القاهرة تفتح باب تسجيل الطلاب للسكن بالمدينة لمدة 3 أيام استثنائيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت إدارة المدن الجامعية بجامعة القاهرة ، فتح فترة استثنائية بداية من اليوم الثلاثاء وحتى الخميس 5 نوفمبر، وذلك استجابة للطلاب الذين لم يتمكنوا من التسجيل على استمارة التقديم الالكتروني في المرحلة الأولى، وذلك كآخر فرصة التقدم للسكن بالمدن الجامعية .
وأوضح القرار الصادر من المدن الجامعية بجامعة القاهرة ، أنه على كل من سيتقدم في هذه الفترة الاستثنائية سيكون ضمن قوائم الانتظار وسيتم تسكينه في حالة توافر اماكن بعد تسكين جميع المتقدمين في المرحلة الاولى والمستجدين.
وأكد القرار أنه سيتم اعلان جدول تسكين الطلاب المستجدين بكليات جامعة القاهرة قريبا .
يشار إلى أن المدن الجامعية بجامعة القاهرة تستقبل سنويًا حوالي 14 ألف طالب وطالبة من مختلف محافظات مصر والدول العربية والأجنبية، ونظرًا لظروف جائحة كورونا قد تقرر هذا العام تقليل أعداد الطلاب داخل الغرفة الواحدة لمنع العدوى والحفاظ على سلامتهم من الإصابة بالفيروس، كما تقرر تقديم وجبات جافة وطازجة للطلاب يختاروا منها حسب رغبتهم.
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