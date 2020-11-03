تعرف على الـ 7 طرق المغلقة بسبب السيول فى المحافظات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد الوزير للمرور، 7 طرق صحراوية حتى الآن، بسبب سقوط أمطار غزيرة ورياح مثيرة للأتربة، وانعدام الرؤية بها منعًا لوقوع أى حوادث مرورية، ومن تلك الطرق: -طريق فيران اتجاه سانت كاترين -طريق الكريمات الصحراوى حتى بنى سويف -طريق قنا اتجاه سفاجا -طريق سوهاج اتجاه سفاجا -طريق المنيا اتجاه راس غارب -طريق الشيخ فضل اتجاه راس غارب -طريق نوبيع اتجاه سانت كاترين

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