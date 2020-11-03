شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: ما تم توفيره خلال أكتوبر من أدوية كورونا كاف لسد احتياجات السوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الجهود المبذولة من هيئة الدواء المصرية، لتوفير كافة المستحضرات الدوائية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس "كورونا" التي تم ضخها بالسوق المحلي خلال شهر أكتوبر الماضي.

وفى هذا الصدد، تلقى الدكتور مصطفى مدبولى تقريراً من الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، تضمن بيان كميات الأدوية التي تم توفيرها خلال شهر أكتوبر الماضي، بالمتابعة والتنسيق مع هيئة الدواء المصرية.

وقال الدكتور حسام المصري: إن الكميات المتوافرة خلال الفترة المذكورة، كانت كافية لسد احتياجات السوق المحلي، حيث تم توفير 1.868.340 عبوة من دواء "ازيثرومايسين" أقراص، و843.482 زجاجة "ازيثرومايسين" شراب، و4.045.089 عبوة من دواء "باراسيتامول" أقراص، و100 ألف زجاجة من "باراسيتامول" شراب، و1.861.633 شريط من دواء "زنك" أقراص، و3.844.878 شريط من "فيتامين سي" أقراص.