النيابة تستدعي الشهود في واقعة العثور على جثة مسن متحللة بالمرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، استدعاء الشهود في واقعة العثور على جثة مسن متحللة وبها إصابات ذبحية بمنطقة الرقبة في المرج.

كانت النيابة أمرت بتشريح جثة المتوفي لبيان الأسباب، وصرحت بدفن الجثة عقب إعداد تقرير مفصل بسبب الوفاة.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية أن الجثة لذكر في العقد الخامس من العمر عثر عليه مذبوحًا ومتحللًا داخل شقته بدائرة قسم شرطة المرج.

كانت البداية أثناء ورود بلاغ من أحد الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين العثور على جثة ذكر فى العقد الخامس من العمر مذبوحًا وفى حالة تحلل داخل شقته، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة.