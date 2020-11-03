"بسنت" تطلب الخلع: "جوزي عايزني أكوي ملابسه الداخلية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-فاطمة عادل:

تقدمت "بسنت. م" بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، للمطالبة بخلع زوجها، لما وقع عليها من ضرر، مبررة طلبها "جوزي بيفرض عليا أكوي ملابسه الداخلية".

تقول الزوجة: تزوجت منذ 3 سنوات من كمسري بالنقل العام، بعدما تقدم لخطبتي، ورزقنا الله بطفل عمره عامين، جعلني أتعايش مع عصبية زوجي وأتغاضى عن تصرفاته غير المقبولة التي يتعامل بها معي.

تروي "بسنت": "زوجي لديه طبع غريب لم أرى مثله من قبل، يحب النظافة بطريقة غريبة، ورغم ذلك أحاول التعود على طبعه، والتعامل معه، حتى اتجهت إلى العمل بإحدى الشركات الخاصة، ومع ذلك لم أقصر معه في شيء، في الوقت الذي وافق فيه على عملي كي أساهم في مصاريف المنزل.

تضيف الزوجة: كل شيء يسير بشكل طبيعي بالمنزل، فطفلي أتركه بمنزل أهلي لحين عودتي، لكن زوجي لاحظ مشاركتي بأكثر من "جمعية" مع صديقاتي، حينها قرر جلوسي بالمنزل، وبعد نقاش مطول معه وافق على عودتي للعمل مرة أخرى؛ لكن شريطة أن أتوقف عن دفع الأموال الشهرية في الجمعيات التي أشارك بها.

تواصل "بسنت": بدأ سلوك زوجي يتغير فبمجرد دخوله المنزل يبدأ في رفع صوته بطريقة غريبة، لكني أقوم بمعالجة ذلك لتجنب الخلافات، ومع الاستمرار في سوء معاملته بدأت الحياة اليومية تتغير تدريجيًا، فهو يريد أن أقوم بخدمته وهو جالس يصدر أوامره، حتى وصل به الأمر إلى التعدي علي وطردي خارج المنزل رفقة طفلي بعدما اعتذرت له عن عدم قدرتي على كي ملابسه الداخلية.

تختتم" بسنت": بعد إهانتي طالبت زوجي بالطلاق لكنه رفض وقام بتهديدي، فلم يكن أمامي سوى الذهاب إلى محكمة الأسرة، وبالفعل أقمت دعوى خلع حملت رقم 1520 لسنة 2019، ولا تزال منظورة حتى الآن لم يتم الفصل بها.