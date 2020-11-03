بعد استقالة يحيى من منصبه.. الشافعي مديرًا لمستشفى سيد جلال الجامعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قدم الدكتور عبدالعزيز يحي مدير مستشفى سيد جلال بباب الشعرية، التابع لكلية طب البنين بجامعة الأزهر بالقاهرة، استقالته من منصبه.

وأصدر الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف الدكتور عبده مبروك الشافعي، الأستاذ بقسم أمراض الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية، للقيام بعمل مدير عام مستشفى سيد جلال الجامعي.

وقالت مصادر بجامعة الأزهر، إن مدير مستشفى باب الشعرية استقال من منصبه بسبب ارتباطه بالعيادة الخاصة به.

وأوضحت المصادر في تصريحات لمصراوي، الثلاثاء، أن الدكتور محمد المحرصاوي قدم الشكر للدكتور عبدالعزيز يحي على الفترة التي قضاها في منصب مدير مستشفى باب الشعرية.

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