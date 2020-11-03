شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء: نحن على مسافة واحدة من جميع الأحزاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إنه يقف على مسافة واحدة من جميع الأحزاب السياسية.

وقال المحافظ، خلال لقائه بهيئة مكتب الحزب العربي للعدل والمساواة برئاسة الشيخ علي فريج راشد، وحضور اللواء هشام الخولي نائب المحافظ، إن الجهاز التنفيذى على مسافة واحدة من جميع الأحزاب على مستوى المحافظة.

وأشار المحافظ إلى استعداد المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية للانتخابات البرلمانية التي تجري يومي 7 و8 نوفمبر الجاري ضمن محافظات المرحلة الثانية.

بدوره، وجه الشيخ علي فريج راشد، رئيس الحزب، الشكر للمحافظ والجهاز التنفيذي علي تقديم كل الخدمات والتيسيرات الممكنة أمام المواطنين، مشيرا إلى أن شمال سيناء تشهد طفرة تنموية في ظل القيادة الحكيمه للرئيس عبدالفتاح السيسي.