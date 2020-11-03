شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار إغلاق طريقين رئيسيين بالبحر الأحمر لليوم الثالث بسبب آثار السيول والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
واصلت اجهزة المرور بالبحر الأحمر، لليوم الثالث، إغلاق طريقي سفاجا سوهاج ورأس غارب الشيخ فضل، وذلك بسبب التلفيات التي حدثت على هذه الطرق من السيول والأمطار الغزيرة.
فيما تكثف الأجهزة المختصة بالتنسيق مع هيئة الطرق إزالة آثار السيول وإصلاح التلفيات، تمهيدا لإعادة الحركة المرورية.
كانت محافظة البحر الأحمر قد أعادت أمس فتح طريقي الغردقة رأس غارب والقصير قفط بعد إصلاح التلفيات وآثار السيول.
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