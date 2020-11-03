شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 172 كيلو منتجات غذائية غير صالحة للاسخدام الآدمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن سمير عتريس، رئيس حى غرب شبين الكوم، أنه تم تنفيذ حملة مكبرة للتفتيش على محلات الدواجن واللحوم المجمدة بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري بالمنوفية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 172 كيلو منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي عباره عن 107 كيلو دواجن و13 كيلو ضاني و17.5 كيلو كبدة دواجن و35 كيلو هياكل دواجن، وتم عمل محضر إثبات حالة وإحالته للنيابة بمعرفة المختصين بالطب البيطري.

وتم تحريز المضبوطات بالثلاجه الخاصه لذلك وتم الكشف على كل المنتجات الموجوده بالمحل وتحديد صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه، وتم التوجيه بفحص ترخيص المحل واستصدار قرار بغلق المحل، كما تم المرور على باقي المحلات الموجوده بنطاق الحي وتبين للجنه صلاحية المنتجات بها.

ووجه رئيس الحي باستمرار تكثيف الحملات التموينيّة بنطاق الحي وتشديد الرقابة علي الأسواق حفاظا على حقوق المواطنين واتخاذ كل الإجراءات القانونيه ضد المخالفين لحمايه المواطنين وحرصا علي الصالح العام.