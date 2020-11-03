شكرا لقرائتكم خبر عن رابط تحميل كتب وزارة التربية والتعليم PDF من رياض الأطفال حتى الثانوية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
خصصت وزارة التربية والتعليم موقعًا على شبكة الانترنت أطلقت عليه اسم «التعليم الإلكترونى» والذى تستطيع تحميل كتب الوزارة منه بصيغة PDF لجميع المراحل رياض الأطفال والابتدائية والإعدادية والثانوية، وذلك فى إطار التطوير الذى تقوم به الوزارة للتعليم عن بعد وآخر ما أعلن عنه الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن إطلاق عدة قنوات فضائية لتقديم البرامج التعليمية.
وتستطيع تحميل الكتب عن طريق أولاً اختيار المرحلة التعليمية باختيار الدائرة التى تحدد المرحلة المطلوب تحميل الكتب الخاصة بها من بين المراحل التالية: رياض أطفال والمرحلة الابتدائية والمرحلة الاعدادية والمرحلة الثانوية.
ثانيًا اختيار الفصل الدارسى من المربع وهما اختيارين يجب ان تحدد أحدهما «الفصل الدراسى الأول والفصل الدراسى الثانى».
ثالثًا إختيار الصف الدراسى ويتحدد حسب المرحلة كما يلى: رياض أطفال صفين والمرحلة الابتدائية 6 صفوف والإعدادية 3 صفوف والثانوية 3 صفوف.
رابعًا اختيار النوعية من بين التالى: الكتب الدراسية الإلكترونية، والبرمجيات، ودليل المعلم، وإثرائيات والتدريبات العامة التفاعلية (بث تجريبى)، والاختبارات التحصيلية التفاعلية (بث تجريبى)، وأنشطة صوتية – أناشيد، ومواصفات الورقة الامتحانية، والكتب التفاعلية (بث تجريبى).
وتستطيع تحميل الكتب بصيغة PDF من خلال هذا الرابط.. اضغط هـنــــــا .
يمكنت أيضًا تحميل الاطلس المدرسى عن طريق اختيار من ضمن الاختيارات الموجودة، منها «أطلس مصر والعالم - وخرائط مصر – خرائط الوطن العربى – خرائط قارة استراليا – خرائط قارة أسيا - خرائط قارة أمريكا الجنوبية – خرائط قارة أمريكا الشمالية – خرائط قارة أفريقيا – خرائط قارة أوروبا».
ويمكنك تحميل الخرائط بصيغة PDF عن طريق الضغط هـنــــــا .
ويجب أن ننوه إلى أنه يوجد ضغط كبير على الموقع وربما تحتاج إلى عمل «ريفريش» للموقع عدة مرات حتى تستطيع أن تقوم بتحميل الصفحة المطلوبة.
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