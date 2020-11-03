شكرا لقرائتكم خبر عن «علاج الإدمان» بالبحر الأحمر ينظم مبادرة طرق الأبواب للتوعية بخطورة المخدرات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نظم صندوق مكافحة وعلاج الادمان والمخدرات، بالتعاون مع مجمع إعلام الغردقة ومديرية الشباب والرياضة، استمرت لمدة 10 أيام، مبادرة طرق الأبواب وهي مبادرة بالتوعية عن مخاطر الإدمان والمخدرات.
وقال هيثم السدوري، مدير فرع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالبحر الأحمر، إن المبادرة تهدف إلى التوعية بخطورة الإدمان بين الشباب، وشارك فيها عدة جهات منها مجمع الإعلام بالغردقة ومديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالبحر الأحمر، وتم تنظيمها بكل مدن البحر الأحمر.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
107,925
-
تعافي
99,652
-
وفيات
6,291
كانت هذه تفاصيل خبر «علاج الإدمان» بالبحر الأحمر ينظم مبادرة طرق الأبواب للتوعية بخطورة المخدرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.