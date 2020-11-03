شكرا لقرائتكم خبر عن «علاج الإدمان» بالبحر الأحمر ينظم مبادرة طرق الأبواب للتوعية بخطورة المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم صندوق مكافحة وعلاج الادمان والمخدرات، بالتعاون مع مجمع إعلام الغردقة ومديرية الشباب والرياضة، استمرت لمدة 10 أيام، مبادرة طرق الأبواب وهي مبادرة بالتوعية عن مخاطر الإدمان والمخدرات.

وقال هيثم السدوري، مدير فرع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالبحر الأحمر، إن المبادرة تهدف إلى التوعية بخطورة الإدمان بين الشباب، وشارك فيها عدة جهات منها مجمع الإعلام بالغردقة ومديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالبحر الأحمر، وتم تنظيمها بكل مدن البحر الأحمر.