شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حي غرب شبين الكوم يتابع أعمال تطوير المجزر الآلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد سمير عتريس، رئيس حي غرب شبين الكوم، أعمال تطوير المجزر الآلي بحي غرب شبين الكوم.

وأكد عتريس أن أعمال التطوير التي تتم بالمجزر تهدف إلى القضاء على عملية الذبح خارج المجزر، بالإضافة إلى استيعاب اعداد الذبائح التى تتزايد في المناسبات والاعياد للحفاظ على الصحة العامة وتقديم لحوم صحية وآمنة للمواطنين.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات محافظ المنوفية لمتابعة كافة المشروعات التى يتم تنفيذها على ارض المحافظة بشكل دورى.