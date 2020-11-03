شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالعاصمة 26 درجة والان مع تفاصيل الخبر
كما يتوقع الخبراء، أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.
كما تتعرض البلاد لفرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من الوجه البحرى، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية (السلوم - مطروح - الإسكندرية - رشيد - بورسعيد).
ويتوقع الخبراء، أن يكون الطقس ليلا مائلا للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الغربية، لطيفا على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، مائلا للبرودة على شمال الصعيد، معتدلا على جنوب الصعيد.
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة.
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