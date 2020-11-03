شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شاب وإصابة 6 أشخاص في حادثين بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقى شاب مصرعه نتيجة اصطدام سيارة به أثناء عبوره الطريق في مركز الرحمانية، وأصيب 6 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكى بالطريق الزراعى السريع في نطاق مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة الرحمانية بوصول «عبدالحميد .خ» 35 سنة، مقيم قرية كفر سعد بدائرة المركز، إلى مستشفى الرحمانية المركزى جثة هامدة، وتبين من أنه أثناء عبور المتوفى لطريق «دمنهور- دسوق» اصطدمت به سيارة مما أدى لوفاته، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى وإيداعها تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى إخطارًا آخر من مركز شرطة كفر الدوار باصطدام سيارة ملاكى وأخرى ميكروباص على الطريق الزراعى السريع وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص اصابات متنوعة، وتم نقلهم إلى مستشفي دمنهور التعليمي، لعمل الاسعافات اللازمة.