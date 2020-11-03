شكرا لقرائتكم خبر عن «تموين شمال سيناء» تتابع محطات الوقود والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تتابع مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، محطات الوقود على مستوى المحافظة، لمتابعة العمل داخل المحطات والبيع بالأسعار المقررة.
وقامت لجنة من المديرية بالتنسيق مع الجهات المعنية بسحب عينات من البنزين من محطات الوقود، وإجراء الاختبارات اللازمة، والتي أكدت أن نتائج التحليل أثبتت أن البنزين سليم وليس مخلوطاً أو مغشوشاً.
وكانت محافظة شمال سيناء أعلنت الاسبوع الماضي عن عدد من التيسيرات الجديدة للمواطنين، منها تغيير منظومة الوقود، بتموين السيارات الملاكى بعدد ٢٥ لتر من الوقود أسبوعيا بدلا من ٤٠ لتر كل أسبوعين.
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