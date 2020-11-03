شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر ترفيهي لـ100 شاب وفتاة من المتفوقين رياضيا وثقافيا وعلميا بمحمية «وادي الجمال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

على مدار 3 أيام شهدت محمية وادي الجمال بمرسى علم جنوب البحر الاحمر، استقبال نحو ١٠٠ شاب وفتاة من المتفوقين ثقافيا ورياضيا والأوائل علميا على مستوى الجمهورية من سن 15 حتى 25 سنة، في معسكر التحدي والمغامرة ضمن برامج وزاره الشباب والرياضة بزيارة محميات مصر المختلفة في إطار فعاليات معسكر زهرة المخيمات الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بمدينة مرسى علم.

تم تنفيذ جولات سياحية لجميع المشاركين بالمعسكربهدف التوسع في برامج التنمية الرياضية وتوسيع قاعدة المشاركين فيها بغرض استفادة اكبر عدد ممكن من الشباب من مختلف المحافظات. حيث يمثل المعسكر أحد أهم الآليات المستحدثة الوزارة لتكثيف مشاركة الشباب في أنشطة التنمية الرياضية وتكريس أنماط رياضية صحية من خلال الممارسة الرياضية.

وشهد المعسكر العديد من الأنشطة الترفيهية والسياحية والثقافية والفنية، أبرزها ألعاب اليوجا والزومبا، وزيارة وادى الجمال وشجرة المنجروف وقلعان وبحيزة النيزك وإقامة حفلات السفاري والسمر ومحاضرات رصد النجوم.

ونظمت وحده التوعية والاعلام البيئي بمحمية وادي الجمال برنامج زياره لاهم المزارات بالمحمية شاطئ حنكوراب وشاطئ القلعان وعمل محاضرة عن المحمية والتعرف على الحياه البرية والبحرية والمورث الثقافي لمحمية وادي الجمال والتعرف على العادات والتقاليد للسكان المحلين وتناول مشروب «الجبنة» وتم توزيع المطبوعات التعريفية عن المحمية.