شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق اسم شهيدة بئر العبد على مدرسة ابتدائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وافق اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على إطلاق اسم شهيدة بئر العبد علي مدرسة ابتدائية بقرية اقطية. وقال حمزة رضوان، وكيل مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، أن محافظ شمال وافق على ادراج مقترح إطلاق اسم الشهيدة مديحه صالح علي مدرسة اقطية الابتدائية، والعرض علي اللجنة العليا للتسميات للموافقة. وكانت مديحه صالح، استشهدت وعدد من أفراد أسرتها فى حادث بقرية اقطيه بمركز بئر العبد. الوضع في مصر

اصابات 107,925

تعافي 99,652

وفيات 6,291

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