منتدى الحوار الثقافي الثاني بالأوقاف ينطلق اليوم ويناقش أخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكتروني

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يناقش منتدى الحوار الثقافي الثاني الذي يعقد بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين اليوم الثلاثاء أخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكتروني وتقنيات التواصل الحديثة .
وأكد د.محمد مختار جمعة ،وزير الأوقاف، أن القيم لا تتجزأ ، والشخصية السوية لا تنفصم بين الواقع والفضاء الإلكتروني ، فالإنسان الشريف شريف حيثما كان ، عالمه الافتراضي كعالمه الواقعي سواء بسواء ، فمن تتبع عورات الناس تتبع الله عورته ، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو على رءوس الأشهاد ، وإشاعة الفحش فحش ، يقول الحق سبحانه : “إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ”.
يشارك في فعاليات منتدى الحوار الثقافي الثاني كل من : د.محمد مختار جمعة – وزير الأوقاف ، ود.سامي محمد ربيع الشريف – عميد كلية الإعلام الأسبق ولفيف من الأئمة والواعظات .
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