شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء 89 عمارة سكنية بالعريش بقيمة 420 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تقوم محافظة شمال سيناء بالتعاون مع مديرية الإسكان بالمحافظة بإنشاء 89 عمارة سكنية في تجمع السبيل بحي المساعيد بمدينة العريش.
وقال المهندس محمد رضوان وكيل وزارة الاسكان بالمحافظة، أن مشروع الاسكان الاجتماعي بالسبيل يضم 89 عمارة سكنية تضم 2136 وحده.
أضاف رضوان أنه تم تسليم المرحلة الاولي من الوحدات السكنية بعدد 1200 وحدة، وتسكين 1152.وحدة للمنقولين من رفح والشيخ زويد بنظام الاستضافة.
أشار رضوان، أن المرحلة الثانية تضم 39 عماره بها 936 وحده سكنية، تم استلام 25 عماره منها، وجاري استلام 14 عماره أخري، بجانب استلام شبكه الصرف الصحي والمياه وخزان المياه العمومي بطاقة 3000 متر.
ولفت الي أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 420 مليون جنيه منها 360 مليون جنيه تكلفة انشاء العمارات السكنية، و60 مليون تكلفة المرافق الخدمية.
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