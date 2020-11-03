شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. وكيل الأزهر يفتتح معهدًا جديدًا بمحافظة الدقهلية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يفتتح الدكتور محمد الضويني،وكيل الأزهر ،اليوم الثلاثاء، معهد فتيات بهوت الإعدادي الثانوي، بقسميه العلمي والأدبي، بقرية بهوت التابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية، ويرافقه لفيف من قيادات الأزهر والمحافظة.
ويحرص الأزهر الشريف على مواكبة التطورات في مجال التعليم والأبنية التعليمية، مع توفير سبل الراحة للطلاب من خلال مناهج تواكب متطلبات العصر ومعاهد متطورة وجديدة، تأكيدًا على أن التعليم يعد أول مراحل النهوض والتقدم والارتقاء بمصرنا الغالية.
يأتي ذلك في إطار متابعة شيخ الأزهر، لملف التعليم الأزهري، والتأكيد على ضرورة تلقي العلم الجيد وفتح آفاق الاكتشاف والتطوير باعتباره جزء لا يتجزأ من حقوق الطلاب، والتي تتوافق مع خطة الأزهر وخطة إصلاح التعليم التي وضعها الأزهر ووضع رؤية التحسين والتطوير.
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