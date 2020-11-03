شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. وكيل الأزهر يفتتح معهدًا جديدًا بمحافظة الدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يفتتح الدكتور محمد الضويني،وكيل الأزهر ،اليوم الثلاثاء، معهد فتيات بهوت الإعدادي الثانوي، بقسميه ‏العلمي والأدبي، بقرية بهوت التابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية، ويرافقه لفيف ‏من قيادات الأزهر والمحافظة.‏

ويحرص الأزهر الشريف على مواكبة التطورات في مجال التعليم والأبنية التعليمية، مع توفير ‏سبل الراحة للطلاب من خلال مناهج تواكب متطلبات العصر ومعاهد متطورة وجديدة، تأكيدًا ‏على أن التعليم يعد أول مراحل النهوض والتقدم والارتقاء بمصرنا الغالية.‏

يأتي ذلك في إطار متابعة شيخ الأزهر، لملف ‏التعليم الأزهري، والتأكيد على ضرورة تلقي العلم الجيد وفتح آفاق الاكتشاف والتطوير باعتباره ‏جزء لا يتجزأ من حقوق الطلاب، والتي تتوافق مع خطة الأزهر وخطة إصلاح التعليم التي ‏وضعها الأزهر ووضع رؤية التحسين والتطوير.‏