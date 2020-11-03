شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم الدفعة الثانية من الوحدات السكنية بالعريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت محافظة شمال سيناء عن تسليم الدفعة الثانية من الوحدات السكنية الخاصة بالمنقولين من رفح والشيخ زويد بعمارات السبيل بالعريش. وقال بيان صادر عن المحافظة:«على السادة مواطني مركزي رفع والشيخ زويد الفائزين بقرعة الإسكان الاجتماعي بالعمارة رقم (١٨و٢٠) ومن تخلف عن الاستلام من عمارة (١٧ و١٩)، ضرورة التواجد اليوم الثلاثاء الموافق ١١/٣ في تمام الساعة العاشرة صباحا أمام عمارة رقم ( ١٨و٢٠) بحي السبيل بمدينة العريش لاستلام الفتاح الخاص بالشقة الموضح رقمها بالعقد الذي استلمه الأسبوع الماضي. الوضع في مصر

اصابات 107,925

تعافي 99,652

وفيات 6,291

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