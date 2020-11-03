شكرا لقرائتكم خبر عن استعلم عن فاتورة التليفون الأرضى وآخر موعد من الشركة المصرية للاتصالات للسداد (الرابط) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت الشركة المصرية للاتصالات WE يوم 14 نوفمبر 2020 المقبل لسداد فاتورة التليفون الأرضى كموعد نهائى لانتهاء شهر السماح لسداد فاتورة أكتوبر والذى بدأ يوم 15 أكتوبر 2020 الماضى، ويمكنك الاستعلام عن قيمة الفاتورة من موقع الشركة على الانترنت أو من خلال الاتصال برقم دليل التليفونات على رقم 140 من الخط الأرضى لمعرفة قيمة الفاتورة.

تقوم الشركة المصرية للاتصالات بتحويل خدمة التليفون إلى الاستقبال فقط اعتبارًا من يوم 15 نوفمبر ولمدة شهر ينتهى في 14 ديسمبر، وتقوم الشركة يوم 15 ديسمبر برفع الخط من الخدمة بصفة مؤقتة وفرض غرامة على عدم سداد الفاتورة.

تستطيع الىن معرفة قيمة فاتورة التليفون بالدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات والقيام بإدخال كود المحافظة ورقم التليفون تظهر لك قيمة الفاتورة، ويمكنك الاستعلام المباشر عن الفاتورة بالضغط هــنـــــــــــــــا.

توجد عدة طرق يمكن عن طريقها سداد فاتورة التليفون الأرضى وهى:

الدفع في مراكز الشركة المصرية للاتصالات. الدفع الإلكترونى من خلال موقع الشركة.. اضغط هــنــــــــــــا . السداد من خلال خدمة فورى. السداد من خلال ماكينات الصراف الآلى ATM لبعض البنوك، مثل ماكينات البنك الأهلى المصرى والبنك التجارى الدولى CIB. السداد من خلال خدمة فودافون كاش.