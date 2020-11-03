شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع تنفيذي لمناقشة الاستعدادات الخاصة لانتخابات مجلس النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعقد محافظة شمال سيناء، ظهر اليوم، اجتماعا تنفيذيا برئاسة اللواء هشام الخولي نائب المحافظ، وبحضور عدد من مديري المديريات والإدارات المركزية المعنية، لمناقشة الاستعدادات الخاصة بانتخابات مجلس النواب، والتي تجري يومي ٧،٨ نوفمبر الجاري.

وأكد الخولي أن 31 مرشحا يخوضون انتخابات مجلس النواب في دائرتى شمال سيناء ويتنافسون على مقعدين فرديين.. منهم 19 مرشحا ( 6 أحزاب و13 مستقلين ) بالدائرة الأولى ( العريش ) التي تضم أقسام: أول وثان وثالث ورابع العريش، رفح، والشيخ زويد، 12 مرشحا ( 3 حزب و9 مستقلين ) بالدائرة الثانية ( بئر العبد) التي تضم أقسام: الحسنة والقسيمة ونخل وبئر العبدورمانة .

وأضاف أن القائمة الوطنية تضم 5 مرشحين عن الدائرتين.. منهم 3 نواب حاليين بمجلس النواب.. إلى جانب سيدتين من زوجات الشهداء .

أشار إلى ان الجهاز التنفيذي على مسافة واحدة من جميع المرشحين.