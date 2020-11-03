82% من القراء يؤيدون تدشين حملة إعلامية لمواجهة تشويه أهل الشر صورة الإسلام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تدشين حملة إعلامية لمواجهة تشويه اهل الشر صورة الإسلام، أيد غالبية القراء مطالب تدشين حملة إعلامية لمواجهة تشويه اهل الشر صورة الإسلام. وأيد 82% من القراء مطالب تدشين حملة إعلامية لمواجهة تشويه اهل الشر صورة الإسلام، بينما عارض 18% من القراء مطالب تدشين حملة إعلامية لمواجهة تشويه اهل الشر صورة الإسلام.



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