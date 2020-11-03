شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة 26 وكاترين 12 ليلاً.. «الأرصاد» تعلن درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدرت الهيئة العامة للأرصاد النشرة الجوية لليوم الثلاثاء ، وتتضمن درجات الحرارة المتوقعة لكل محافظات مصر. والجدول التالي يوضح درجات الحرارة على محافظات مصر ، وتصل درجة الحرارة في القاهرة ل 26 درجة مئوية ، و نخل أقل درجات الحرارة على مستوى الجمهورية 23 ، أما أسوان فتصل العظمى لأعلى درجة وهي 32 درجة ، وليلاً فإن أقل الدرجات في كاترين حيث تسجل 12 درجة مئوية. المدينة المتوقعة - عظمي صغرى القاهرة 26 19 الاسكندرية 25 21 وادي النطرون 25 20 طنطا 26 19 شبين الكوم 26 19 دمنهور 25 19 بلطيم 25 19 مطروح 24 17 السلوم 24 17 سيوة 25 15 بورسعيد 25 21 دمياط 25 21 الزقازيق 26 19 المنصورة 26 19 الإسماعيلية 27 18 السويس 26 19 العريش 25 20 رفح 24 20 رأس سدر 26 21 نخل 23 15 نويبع 28 Advertisements 23 طابا 25 23 كاترين 25 12 الطور 28 20 شرم الشيخ 30 24 الغردقة 29 23 مرسى علم 29 23 الفيوم 27 18 بني سويف 27 18 المنيا 27 18 أسيوط 27 19 سوهاج 28 20 قنا 30 20 الأقصر 31 21 أسوان 32 21 ادفو 31 21 أبوسمبل 31 20 الوادي الجديد 29 21 شلاتين 31 25 أبورماد 31 25 حلايب 29 26 رأس حدربة 29 26 الوضع في مصر

اصابات 107,925

تعافي 99,652

وفيات 6,291

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