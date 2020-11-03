شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طقس الـ3 أيام المقبلة.. أمطار خفيفة إلى متوسطة وانخفاض بدرجات الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الـ3 أيام المقبلة، والتي تشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة على العديد من محافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية مع نشاط رياح مثيرة للأتربة تكون مصاحبة للسحب الرعدية تقل معها الرؤية الأفقية على بعض المناطق، مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ليلاً .

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء أمطار خفيفة على بعض المناطق من الوجه البحري ( البحيرة – كفر الشيخ ) وفرص سقوط المطر ( 30 % ) .

وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية ( السلوم – مطروح – الإسكندرية – رشيد – بورسعيد – العريش ) وفرص سقوط المطر ( 60 % ) .

كما يتوقع الخبراء طقس معتدل نهاراً على كافة أنحاء البلاد مائل للحرارة على جنوب الصعيد، والطقس ليلاً مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد .

والرياح معتدلة على كافة الأنحاء نشطة على خليج السويس .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «26- 19»، الإسكندرية «25 – 21»، قنا «30- 20»، الأقصر «31– 21»، أسوان «32 – 21» .

أماغداً الاربعاء فيسود طقس معتدل على معظم الأنحاء لطيف على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على جنوب الصعيد .

والطقس ليلاً بارد على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد، لطيف على السواحل الشرقية وجنوب سيناء .

ويتوقع الخبراء فرص أمطار خفيفة على بعض مناطق الوجه البحري ( 30 % ) ،و أمطار متوسطة على بعض المناطق على السواحل الشمالية الغربية ( 60 % ) والسواحل الشمالية الشرقية ( 50 % ) .

والرياح نشطة على جنوب سيناء وعلى السواحل الشمالية مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية .

وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى«26 – 18»، الوجه البحرى «26 – 18»، السواحل الشمالية الغربية «25 – 20»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «25– 21»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «29- 24»، شمال الصعيد «27 – 18»، جنوب الصعيد «31 – 20» درجة مئوية.

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وبعد غدً الخميس فيسود طقس معتدل على كافة الأنحاء لطيف على السواحل الشمالية الغربية .

والطقس ليلاً بارد على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد، لطيف على السواحل الشرقية وجنوب سيناء .

وهناك فرصة لأمطار خفيفة على بعض مناطق على القاهرة ( 30 % )، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق الوجه البحري ( 40 % )، وأمطار متوسطة على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية ( 50 % ) والسواحل الشمالية الشرقية ( 60 % ) .

والرياح معتدلة تنشط أحياناً على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشرقية، نشطة على جنوب سيناء وعلى السواحل الشمالية الغربية مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية .

وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى«25 – 18»، الوجه البحرى «25 – 18»، السواحل الشمالية الغربية «24 – 20»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «25 – 21»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «29 – 24»، شمال الصعيد «26 – 18»، جنوب الصعيد «29 – 20» درجة مئوية .