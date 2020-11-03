«الجيزة» توقع الحجز الإدارى على منشأة روجت لنفسها على جدران «دائري المريوطية»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
رصدت محافظة الجيزة ما تم تداولة بعددا من صفحات مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قيام أحد المواطنين بالترويح والاعلان عن المنشأة الخاصة به بالكتابة على الأعمدة أسفل الطريق الدائرى نطاق المريوطية وعلى الحوائط بذات المنطقة، ولم يتم مراعاة ما تم إنجازة من أعمال تطوير وتجميل لكافة الأعمدة بطريق ممشى المريوطية.
وعلى الفور، كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال الواقعة وتوقيع الحجز الإدارى على المنشأة بقيمة نصف مليون جنيه، نظير إعادة الشئ لأصله وكإجراء رادع لعدم تكرار المخالفة مجدداً، مشدداً على أن المحافظة لن تتوانى عن اتخاذ كافه الاجراءات التي تضمن لها الحفاظ على المظهر الحضارى اللائق للشوارع والتخلص من مظاهر القبح وعدم السماح بوجود الاعلانات الغير مرخصة التي تشوه الرؤية البصرية للطرق والمحاور.
وتشير محافظة الجيزة أن طريق المريوطية سوف يتم تدعيمة بالكاميرات لضبط أي مخالفات أو تعديات في إطار منظومة التطوير الشاملة التي يشهدها الطريق.
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