شكرا لقرائتكم خبر عن النجيلة تطهر مخرات السيول من تجمعات المطر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قام مركز ومدينة النجيلة برئاسة اللواء هانى يوسف رئيس المدينة بتطهير مخرات السيول وتجهيز المعدات لمواجهة تجمعات الامطار بنطاق المركز حيث تم التاكد من تطهيرها وازالة اي عوائق بالإضافة الي جميع النقاط التي يحدث بها تجمع مياه الأمطار بشوارع المدينة وبالطريق الدولى حفاظا علي المسافرين على الطريق الدولى وعلى ارواح المواطنين .
يأتى ذلك تنفيذ ا لتوجيهات محافظ مطروح بتجهيز كافة المعدات للتعامل الفوري مع اي تجمعات للأمطار او السيول مع رفع حالة الطوارئ والتاكد من جاهزية وسائل الاتصالات للتعامل الفوري مع اي بلاغات
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