شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة الضبعه ترفع كميات من القمامة وتركب كشافات ليد ببعض شوارع المدينة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قام مركز ومدينة الضبعة برئاسة العميد محمد فوزي محمد بإنارة وصيانة كشافات بعدد من شوارع المدينة حيث قام قطاع الانارة اليوم بتركيب كشافات ليد بشارع الإدارة التعليمية والعزبة القبلية كما تم صيانة كشافات الشارع الرئيسي بالمركز ،مع قيام قطاع النظافة برفع تراكمات القمامة بشارع مستودع الدقيق والمدخل الغربي والعزبة القبلية وشارع مسجد مسعود.
وأشار إلى تنفيذ توجيهات محافظ مطروح بتجهيز كافة المعدات للتعامل الفوري مع أي تجمعات للأمطار أو السيول مع رفع حالة الطوارئ والتاكد من جاهزية وسائل الاتصالات للتعامل الفوري مع أي بلاغات
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