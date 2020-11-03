انطلاق الدراسة بمركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة 6 نوفمبر الجارى

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ومن المقرر بدء التسجيل فى التيرم البينى لطلاب التعليم المفتوح والصيفى لطلاب التعليم المدمج لمدة أسبوع، على أن يغلق باب التسجيل فى 8 نوفمبر الجارى، على أن يبدأ التسجيل فى التيرم الأساسى والدور الثانى لطلاب المفتوح وطلاب المدمج يوم 9 نوفمبر، وذلك من خلال تسجيل الطلبة عن بعد من خلال صفحاتهم الشخصية والدفع الإلكترونى، وذلك مراعاة للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وأوضح مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج، أنه سيتم لاحقا إعلان موعد امتحانات البينى والصيفى خلال شهر ديسمبر 2020، على أن تكون الامتحانات بنظام البابل شيت.
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