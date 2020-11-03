هل يحتفظ سخان المياه الكهربائى بالسخونة عند غلقه؟.. اعرف التفاصيل

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وأضاف الجهاز، أن العديد من المواطنين يعتقدون أنه عند غلق السخان سيفقد سخونة المياه، وهى معلومة خاطئة وغير صحيحه تماما، لافتا إلى أنه عند غلق سخان المياه الكهربائى يحتفظ السخان بالمياه الساخنة لمدة زمنية يمكن استخدمها بدون استهلاك مزيد من الكهرباء.
ويوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء، من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org ومن خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم، أو على الإیمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين [email protected]، أو من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479. أو من خلال الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلي 154).
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