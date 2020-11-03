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تفاصيل حادث إرهابى فى قلب فيينا.. إنفوجراف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الهلع سادت في شوارع العاصمة النمساوية فيينا، مساء الإثنين، بعد أن قام عدة أشخاص بعملية إطلاق نار عشوائية، استهدفت كنيس يهودي .

 

 

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وأسفر الحادث عن سقوط عدة جرحى فيما قتل احد المهاجمين وفر الاخر

 

 في الانفوجراف التالى نستعرض مزيد من التفاصيل حول هذا الحادث الأرهابى

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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