شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل حادث إرهابى فى قلب فيينا.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الهلع سادت في شوارع العاصمة النمساوية فيينا، مساء الإثنين، بعد أن قام عدة أشخاص بعملية إطلاق نار عشوائية، استهدفت كنيس يهودي . Advertisements وأسفر الحادث عن سقوط عدة جرحى فيما قتل احد المهاجمين وفر الاخر في الانفوجراف التالى نستعرض مزيد من التفاصيل حول هذا الحادث الأرهابى

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