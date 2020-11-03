الجريمة في 24 ساعة| القبض على "طفل المرور".. وتفاصيل مقتل طفل سوداني بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

شهد الشارع المصري عددًا من الحوادث التي شغلت الرأي العام، في عدد من المحافظات، لكن أسباب ارتكاب تلك الجرائم كان مختلفًا ما بين مصرع 3 وإصابة 5 في اهيار منزب، ومقتل ربة منزل على يد زوجها بعد وصلة ضرب بسبب خلافات أسرية، والقبض على "طفل المرور"، وضبط المتهمين بالتحرش والتعدي على فتاة في البساتين.

- "إنقذيني يا أبلة منيرة.. عمو مجدي قتلني".. اللحظات الأخيرة لطفل سوداني بأكتوبر

روت منيرة إبراهيم مديرة مدرسة اللحظات الأخيرة للطفل السوداني محمد حسن الذي قُتل غدرًا على يد صديق والده بحي مساكن عثمان في مدينة 6 أكتوبر، الخميس الماضي.

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- 3 جثث و5 مصابين.. حصيلة ضحايا "منزل الشهيد" المنهار في سوهاج

شهدت منطقة زاوية أبو الفضل بناحية الشهيد عبدالمنعم رياض دائرة قسم شرطة أول سوهاج، مساء أمس الأحد، انهيار منزل مأهول بالسكان مكون من 4 طوابق، واستمرت قوات الإنقاذ البري في استخراج المصابين والبحث عن ضحايا أسفل الأنقاض حتى الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين.

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- بسبب فيديو جديد.. القبض على "طفل المرور" و4 من أصدقائه

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على الطفل المتعدي على فرد شرطة المرور بزهراء المعادي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"طفل المرور"، و3 من أصدقائه؛ بتهمة التنمر على رجل شرطة؛ بعد ظهور فيديو جديد يتنمرون فيه ويتلفظون بألفاظ خادشة للحياء، بعد إطلاق سراحه أمس.

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- ضرب حتى الموت.. اتهام شاب بقتل زوجته في المحلة الكبرى

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شهدت عزبة بدران التابعة للمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم الاثنين، واقعة مقتل سيدة واتهام زوجها بضربها حتى لفظت أنفاسها بسبب خلافات أسرية بينهما.

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- القبض على المتهمين بالتحرش والتعدي على فتاة في البساتين

تمكن رجال مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، من القبض على شابين لاتهامها بالتعدي على فتاة بعد محاولة التحرش بها بدائرة قسم شرطة البساتين.

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- اعترفت بجرائم أخرى.. تفاصيل القبض على المتهمة باختطاف طفلتين في الغربية

ضبطت مباحث مديرية أمن الغربية، اليوم الاثنين، سيدة متهمة بخطف طفلتين في قرية كفر هلال بمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، بقصد سرقة الحلي والمشغولات الذهبية، واحتجازهما داخل منزل بمركز زفتى بمحافظة الغربية.

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- العثور على جثة طبيب داخل عيادته في قنا

عثر عدد من الأهالي في قنا، اليوم الاثنين، على جثة طبيب، داخل عيادته الخاصة، في شارع المحطة، بمركز دشنا، شمالي محافظة قنا.

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