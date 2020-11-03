المستشار النمساوي: مهاجمو فيينا محترفون ومسلحون جيدا

محمد اسماعيل - القاهرة - فيينا- (د ب أ):

قال المستشار النمساوي زيباستيان كورتس، إن المهاجمين الذين نفذوا هجومًا في وسط فيينا يوم الاثنين "محترفون للغاية" في طريقة تنفيذهم للهجوم وكانوا مسلحين جيدًا.

وأوضح كورتس أن الهجوم إرهابي في طبيعته بالتأكيد. وأشار إلى أنه بما أن العديد من المشتبه بهم ما زالوا طلقاء، فإنه لا توجد وسيلة لمعرفة ما إذا كانت فيينا ستتمكن من العودة إلى الحياة الطبيعية اليوم الثلاثاء.

وقال كورتس إنه لا توجد حاليا أي معلومات عن دوافع الهجوم.

​