شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير عام السويس يتفقد سير العمل بالمستشفى العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تفقد خالد سعداوى السكرتير العام لمحافظه السويس، مساء الاثنين، سير العمل بالمستشفى العام. وشملت الجولة التفقدية للمستشفى أقسام الطوارئ والأقسام الداخلية، وذلك بهدف الإطمئنان على توافر المستلزمات وتواجد الأطقم الطبية في مواقع عملها والتأكد من إنتظام تقديم الخدمات الطبيه لمتلقي الخدمات الطبيه من المترددين، وإستبيان الحاله العامه للمرضى بالمستشفى . الوضع في مصر

اصابات Advertisements 107,925

تعافي 99,652

وفيات 6,291

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