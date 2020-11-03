شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة الاكتشاف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة تفحص عمال محطة كهرباء العين السخنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قامت فرق مبادرة رئيس الجمهورية للإكتشاف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة، بفحص للعاملين بمحطة كهرباء العين السخنة . جاء ذلك بتوجيهات من الدكتور أحمد البرعي وكيل وزارة الصحة بالسويس وبالتنسيق والتعاون بين مديرية الصحة وإدارة المحطة والتى قامت بدورها بتذليل أي عقبات وتيسير أعمال الفريق ووفرت كل سبل الراحه . ترأس الفريق المشارك في إجراء الفحص د.نفين منير مدير إدارة الإعلام والتربيه السكانيه . الوضع في مصر Advertisements

اصابات 107,925

تعافي 99,652

وفيات 6,291

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