شكرا لقرائتكم خبر عن جهود مكثفة لرفع مياه الأمطار وتأمين التيار الكهربائي في مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتكثيف جهود سحب مياه الأمطار وتأمين التيار الكهربائي مع تواصل الاعمال، خاصة جهود النظافة وإزالة القمامة بالاضافة إلى متابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقاية من فيروس «كورونا».

ويكثف مركز ومدينة مرسي مطروح برئاسة رضا جاب الله رئيس المدينة جهوده بجميع انحاء المدينة لسحب وازالة آثار تجمعات الامطار الغزيرة التي شهدتها مرسي مطروح مساء الاثنين، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى وقيام فريق الازمات والطوارئ بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بتنظيف شنايش الأمطار من العوالق وتحديد اماكن تجمع الأمطار للعمل السريع عليها.

كما تقوم شركة كهرباء البحيرة بالمتابعة على مدار الساعة لاى اثار سلبية نتيجة مياه الامطار واصلاح الاعطال اول بأول مع سرعة الاستجابة لاى بلاغات بشأن أي ماس كهربائى حفاظا على ارواح المواطنين.