شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط أمطار غزيرة على مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرضت محافظة مطروح إلى سقوط امطار غزيرة على انحاء متفرقة من مراكزها مساء الاثنين، وتفاوتت تلك الامطار من امطار قليلة إلى امطار متوسطة على اماكن متفرقة بانحاء المحافظة.

وصاحب الأمطار انخفاض في درجات الحرارة مع تكاثف للسحب المنخفضة في سماء المحافظة.

ويسعد أبناء القبائل البدوية وأهالي مطروح من القاطنين بالنجوع الصحراوية خاصة بهذه الأمطار التي تأتى لمساعدتهم في رى نباتى القمح والشعير الصحراويين وتساعدهم تلك الأمطار على سرعة واكتمال عملية الإنبات للقمح والشعير مما يبشر بموسم حصاد مثمر.

من جهتهـ شدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على ضرورة الاستعداد التام لأى أمطار.