شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مبادرة فحص «الأنيميا والسمنة والتقزم» لطلاب المرحلة الابتدائية بالسويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار انطلقت المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج أمراض سوء التغذية «الأنيميا والسمنة والتقزم» لطلاب المرحلة الابتدائية بالسويس، الاثنين، تحت رعاية اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، وبناء على تعليمات وكيل وزارة الصحة الدكتور احمد البرعي. تستهدف الحملة إجراء المسح الطبي ومراجعة الحالة الصحية لطلاب المدارس، حيث يتم فحص طلاب المرحلة الابتدائية. تأتي المبادرة في إطار الشراكة بين مديرية الصحة والسكان والتأمين الصحي ومديرية التربيه والتعليم والأزهر. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 107,925

تعافي 99,652

وفيات 6,291

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