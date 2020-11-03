شكرا لقرائتكم خبر عن دقيقة حداد على أرواح شهداء الجيش والشرطة في احتفال بني سويف بالمولد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت محافظة بني سويف، الاثنين، بالمولد النبوي، في قاعة قصر ثقافة بني سويف، وبدأ الحفل بدقيقة حداد على أرواح شهداء الشرطة والجيش.

وأناب الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، لحضور الاحتفال الذي نظمته المنطقة الأزهرية، بالتعاون مع المحافظة، ضمن سلسلة احتفالات الأزهر الشريف بهذه المناسبة، تحت عنوان «يوم في حب الرسول صلى الله عليه وسلم».

واكد نائب المحافظ أن ميلاد الرسول الكريم كان مصدرا للخير والرحمة للإنسانية، مشيرا إلى أهمية إحياء تلك الذكرى العطرة بالاقتداء بسنته وهديه والتخلق بمبادئ وتعاليم الدين السمحة وإعلاء قيم التسامح والمحبة ونشرها بين المجتمع، لافتا إلى أن الدين الإسلامي يدعو للتسامح والصبر على الإيذاء، والحث على الصفح والعفو وعدم رد الإساءة بالإساءة.

وتضمنت الاحتفالية العديد من الفقرات الفنية والدينية والابتهالات والتي قدمها أبناء الأزهر والتي شملت توجيه وإرسال عد من الرسائل الهامة للتذكير بمكانة ومنزلة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها: البطاقة المحمدية، والرسالة والشفاعة والرحمة المحمدية ،وأقباط مصر كتفاً بكتف المسلمين في صد العدوان على نبي الرحمة ورسول الإنسانية،وبيان مكانة مصر وأقباطهافي الأحاديث النبوية، فيما اختتمت الفقرات بكلمة مسجلة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وتصديه للمسيئين والمتجاوزين في حق سيد الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.