شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح عملية دقيقة بالقلب لمريض «كورونا» بالسويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قاد الدكتور هاني عوض الله، فريق وحدة قسطرة القلب بمستشفى السويس للتأمين الصحي بالسويس، لإجراء عملية قسطره لحالة مصابة بفيروس «كورونا». وقدم الدكتور محمود عبدالنبي، مدير مستشفى التأمين الصحي بالسويس، الشكر والتقدير لفريق قسطرة القلب وجميع العاملين بالمستشفى، لما يقدموه من خدمة للمرضى في ظل محاربة فيروس «كوفيد-19»، وتركيب دعامه للشريان الأمامي بنجاح. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 107,925

تعافي 99,652

وفيات 6,291

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نجاح عملية دقيقة بالقلب لمريض «كورونا» بالسويس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.