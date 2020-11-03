شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يكشف تفاصيل المبادرة الرقمية وطريقة التقديم (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مبادرة مصر الرقمية تستهدف 1000 شاب من حديثي التخرج من آخر دفعات منذ ثلاث إلى خمس سنوات مضت.

وأضاف طلعت في مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» على قناة «ON»، مساء الاثنين، أن المستهدفين من كليات الهندسة وعلوم الحاسبات، وهذه المبادرة تجري على أربعة محاور متوازية الأولى هو المحور الأكاديمي التقني حيث سيتلقى الشاب التدريب التقني من إحدى الجامعة المرموقة، أما المحور الثاني فهو التدريب على القدرات الشخصية مثل قدرات العرض وإدارة المشروعات والعمل عن بعد والعمل الجماعي عبر فرق.

وأوضح الوزير أن المحور الثالث يشمل المحور العملي وذلك عبر الاتفاق مع الشركات العالمية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات وسيتم من خلاله استضافة الشباب لفترة تدريب عملي حتى يقترن التدريب العملي مع الأكاديمي، مشيرًا إلى أن المحور الرابع هو الأهم في كافة الحلقات السابقة كونه يختص بتعلم مهارات اللغة الانجليزية الذي سيساعد الطالب في العمل الدولي.

وحول شروط التقديم، قال وزير الاتصالات: «خريجو كليات الهندسة وتكنولجيا المعلومات في السنوات السابقة من مختلف أنحاء الجمهورية حيث أن لدينا مقدرة لاستضافة شباب المحافظات من خارج القاهرة للمتقدمين في المبادرة، كما أن حصول الطالب على تقدير عام تراكمي في الجامعة فور تخرجه سيكون ضمن معايير الاختيار، فيما سيكون التقديم عبر موقع المبادرة المُدشن».

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