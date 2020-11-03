شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الهلال الأحمر: نقدم جهودا كبيرة في مختلف مجالات الإغاثة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، خلال استقبال وزيرة التضامن للمدير الإقليمى لجمعيات الصليب الاحمر والهلال الاحمر في منطق الشرق الأوسط، إن الجمعية تقدم جهودا كبيرة في مختلف مجالات الإغاثة والتعامل مع مختلف الأزمات.

وأشار الناظر إلى أن قوافل الإغاثة ستقوم بتوفير الخدمات الطبية والاحتياجات الإنسانية في المناطق الأكثراحتياجا، كجزء من المسؤولية الإنسانية والرسالة التي يعمل الهلال الأحمر المصري على ايصالها للفئات الأكثر احتياجا، إضافة إلى أهمية الدور المحوري الذي يقوم به متطوعو الهلال الأحمر المصري في مختلف محافظات الجمهورية وكونه حجر الزاوية الذي يرتكز عليه الهلالالأحمر المصري في عمله الإنساني.

وفي ختام اللقاء، منحت وزيرة التضامن السيد الدكتور حسام الشرقاوي ميدالية الهلال الاحمر المصري تقديرا لدور وجهود الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الاحمر في اعمال الاغاثة ومواجهة الأزمات.