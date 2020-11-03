شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الحكومة يحذر المصريين من «كورونا»: التزموا بالإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، رسالة إلى المصريين تعقيبًا على حديث الشارع بأن الحكومة تبالغ في إجراءاتها ضد فيروس «كورونا».

وقال سعد، في مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» على قناة «ON»، مساء الاثنين: «هقول للناس اللي بتسأل وأفكرهم بالموجة الأولى في مارس المنقضي عندما بدأت الأعداد بسيطة والآن نحن ما أشبه الليلة بالبارحة، وكان وقتها أوروبا تعاني بشدة من وطأة هجمة الفيروس وكانت مصر أرقامها ضعيفة، وتم اتهامنا وقتها بأننا نخفي أرقام الاصابات وبين عشية وضحاها نتيجة عدم الالتزام والاستهتار وإن الناس كانت شايفة كورونا بعيدة عننا وصلنا لمرحلة 1600و1700 حالة إصابة يوميًا».

وأضاف: «وزيرة الصحة وضعت هذا السيناريو أمامنا اليوم وقالت وارد جدًا يتكرر مجددًا لو لم يلتزم الناس بالإجراءات الاحترازية، لأنه ليس هناك ضمانة لأن ما يحدث الآن وتشهده أوروبا والمحيط الاقليمي يأتي نتيجة عدم الالتزام، وما يحدث نتيجة أن الناس كانت فاكرة أن كورونا انتهت واقبلت على عدم الالتزام بعد طول فترات الاغلاق ولم يعتادوا عليها حيث تصرف الجماهير بتلقائية والآن يدفعون نتيجة هذه السلوكيات».