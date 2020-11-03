شكرا لقرائتكم خبر عن حشرات غريبة تغزو شوارع شرق السكة بالأقصر.. و«الطب البيطري» يفشل في القضاء عليها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ادى انتشار غزير لحشرات غير معلومة في إحداث رعب لسكان شارع مصطفى كامل بمنطقة شرق السكة وسط الأقصر.

وقال الدكتور عاطف أحمد، وكيل الطب البيطري بالأقصر، إن أهالي منطقة شارع هنري المتفرع من منطقة مصطفى كامل شرق الأقصر، أبلغوا بوجود حشرات كثيفة، وغريبة في الشوارع بشكل مفاجئ دون أسباب، ما تسبب في حالة من الهلع بين سكان الشارع، وتم إبلاغ الأجهزة الأمنية.

وأضاف أن مجموعة أمنية مدعومة بفريق من الطب البيطري، انتقلت على الفور، ولاحظوا وجود حشرات تشبه «القراد»، منتشرة بغزارة في الشارع محل البلاغ، وخلال محاولة التعامل معها بالمبيدات لم تفلح أي طريقة للقضاء عليها.

وتابع وكيل الطب البيطري: «الغريب وجود الحشرات بشكل كثيف، وأن هذا نوع غير متعارف عليه، ويتواجد في منطقة تجاور الكباش، ما سبب شكوك في توافد الحشرات من مكان أثري، وأنه بعد فشل القضاء عليها بالمبيدات العادية، من المقرر تحضير مركب غدا أكثر تطورا، للقضاء على الانتشار الكثيف لتلك الحشرة، كما سيتم فحصها لمعرفة فصيلتها».