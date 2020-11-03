شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يدين الهجوم الإرهابي على جامعة كابول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدان الأزهر الشريف بشدة، الهجوم الإرهابي الذي استهدف جامعة كابول، وأسفر عن مقتل 19 شخصاً على الأقل وإصابة 22 آخرين.

وأكد الأزهر أن مثل هذه الأعمال الإجرامية تؤكد خسة مرتكبيها وتجردهم من كل معاني الإنسانية، وأن هذه الجماعات تسعى في الأرض فسادا وتقتل الأبرياء لأغراض دنيئة، ترفضها كل نفس سوية، وتبرأ منها الشرائع والمواثيق والأعراف الدولية.

وتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء لأفغانستان، رئيسًا وحكومةً وشعبًا، ولأسر الضحايا، سائلًا المولى- عز وجل- أن يتغمدهم بواسع برحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.