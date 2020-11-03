شكرا لقرائتكم خبر عن «السكة الحديد» تعلن انتهاء مشكلة حجز التذاكر المجانية للعاملين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن عبدالفتاح فكري، رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد، أنه بدء من اليوم الثلاثاء سيبدأ الحجز بالميداليات والتصاريح المجانية المصلحية للسفر صباح يوم 17 نوفمبر، بعد حل مشكلة رفض الميداليات المجانية المصلحية للعاملين على شبابيك حجز التذاكر وعدم تمكينهم من الحجز.

كانت أجهزة الحاسب الآلي بالهيئة قد توقفت عن صرف تذاكر المصلحة المجانية، وكلفت الهيئة شركة its بحل المشكلة.