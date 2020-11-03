شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف ورئيس جهاز «التنظيم والإدارة» يناقشان تحديث الهيكل الإداري بالوزارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الاثنين، لمناقشة تحديث الهيكل الإداري للوزارة وميكنة نظم الامتحانات بها، بما يسهم في تنفيذ المهام بجميع مفاصل العمل القيادي والإداري والفني بدقة وكفاءة عالية.

يأتي ذلك في ضوء سعي وزارة الأوقاف للتحول الرقمي والميكنة وتحديث الهيكل الإداري بها

وأهدى وزير الأوقاف للدكتور صالح الشيخ نسخة من كتاب الله (عز وجل) وبعض إصدارات وزارة الأوقاف تقديرًا لجهوده وتعاونه المثمر في تطوير الهيكل الإداري بالأوقاف .

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تصوير آخرون

تصوير آخرون