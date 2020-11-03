شكرا لقرائتكم خبر عن كلية التربية النوعية ببورسعيد تنظم الملتقى الثاني للفنون والمشروعات الصغيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار تبنى الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لما لها من دور في دفع عجلة الإنتاج وتحسين مستوى المعيشة للفرد، ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التربية النوعية بجامعة بورسعيد، خلال منتصف نوفمبر الجاري الملتقى الثانى للفنون والمشروعات الصغيرة.

يُقام الملتقى بالتعاون مع قسم التربية الفنية برئاسة أ.د محمد وصيف وتحت رعاية ا.د أيمن ابراهيم رئيس الجامعة وا.د مها زكريا نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وا.د احمد الروبى عميد الكلية وبحضور عدد من أعضاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

ومن جانبها أكدت د. رحاب ابو زيد وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ان المعرض سيشهد مشاركة طلاب قسم التربية الفنية من مختلف الفرق الدراسية بعدد من الأعمال الفنية «المشغولات اليدوية _ التصوير _الحلى _ التصميم» بالإضافة للأعمال الفنية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس بالقسم

كما أوضحت أن المعرض يهدف لتنمية الوعى لدى الطلاب بأهمية المشروعات الصغيرة بالإضافة لتشجيعهم على إقامة مثل هذه المشروعات واستثمار مهاراتهم الفنية المختلفة وتسويقها للاستفادة منها في زيادة الدخل وتحسين مستوى المعيشة.