- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن نادى القضاة عن واقعة طفل المرور: سيادة القانون أحد أهم الركائز الاساسية للدولة المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نادى قضاة مصر أن مجلس الإدارة تابع بكل اسف ما تم نشره بشأن إحدى الوقائع التى تضمنت تصرفات وأفعال مسئولة من أحد الأطفال وتناولتها وسائل التواصل الاجتماعى وبعض الصحف والمواقع.
وأوضح نادى القضاة فى بيان لأه أن النادى يؤكد على أن سيادة القانون وهى أحد أهم الركائز الاساسية للدولة المصرية ويتجسد هذا اللمبدأ بخضوع كل سلطة من سلطات الدولة بكافة أفرادها لمبادئ الدستور وسيادة القانون ولا يوجد رابط بين مرتكب أى فعل مؤثم ووظيفة ذويه يؤثر فى سير إجراءات التحقيق أو المحاكمة أو تعطيلها.
بيان نادى القضاة
كانت هذه تفاصيل خبر نادى القضاة عن واقعة طفل المرور: سيادة القانون أحد أهم الركائز الاساسية للدولة المصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.